Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Radfahrer nach Sturz schwer ...

LPI-SLF: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Pößneck, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Radfahrer die Lohstraße in Pößneck und bog nach links in die Mühlstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad, geriet ins Schlingern und dadurch mit dem Vorderrad an die Bordsteinkante. Durch diesen Anstoß stürzte er und zog sich Verletzungen an Arm und Bein zu. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Pößneck verbracht.

