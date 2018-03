Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Radfahrerin stürzt bei ...

LPI-SLF: Radfahrerin stürzt bei Zusammenprall mit PKW

Uhlstädt - Eine junge Radfahrerin erlitt am Montagmorgen leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Uhlstädt. Nach ersten Zeugenaussagen übersah ein Autofahrer gegen 10.15 Uhr, im Bereich Oberhof die 28-Jährige auf ihrem Fahrrad. Beim Einfahren auf einen Parkplatz kollidierte der 84-Jährige mit seinem Toyota mit der Radlerin. Die Frau stürzte dabei zunächst auf die Motorhaube des PKWs und anschließend auf die Fahrbahn. Zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen kam die Frau per Rettungswagen in ein Saalfelder Klinikum. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 500 Euro.

