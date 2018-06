Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Rentner lässt Betrüger am ...

LPI-SLF: Rentner lässt Betrüger am Telefon abblitzen

Bad Lobenstein. Saale-Orla-Kreis. - Ein unbekannter Betrüger hatte am Mittwochmittag versucht, einen Rentner mit der sog. Gewinnspielmasche zu ködern. Dem 78-Jährigen wurde ein Gewinn von mehreren Millionen Euro in Aussicht gestellt. Er solle 1500 EUR bezahlen, damit er seinen vermeintlichen Gewinn erhalten würde. Der Rentner, der nicht auf die Betrugsmasche herein fiel und somit keinen finanziellen Schaden hatte, informierte die Polizei, die Anzeige gegen Unbekannt aufnahm.

