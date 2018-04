Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Rentner wohlbehalten nach ...

LPI-SLF: Rentner wohlbehalten nach Hause begleitet

Rudolstadt - Dank des Hinweises aufmerksamer Busfahrer kam ein Rentner am Mittwochabend in Rudolstadt trotz seiner Orientierungsprobleme wohlbehalten zu Hause an. Wie sich später herausstellte, wollte der Mann am Nachmittag eigentlich nur zur Post laufen. Offenbar verlor er unterwegs jedoch die Orientierung und stieg in einen Linienbus. Dort vergaß er unterwegs, wo er aussteigen wollte. Als dies der Fahrer des Busses mitbekam, kümmerte er sich um den Rentner und verständigte über seine Leitstelle die Polizei. Zum Glück bekamen die Helfer vor Ort heraus, wo der Mann hingehört. Mit dem Streifenwagen fuhren die Beamten den 83-Jährigen zu seiner Rudolstädter Wohnung, wo sich Angehörige weiter um ihn kümmerten.

