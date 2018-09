Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Rentnerin bei Unfall verletzt

LPI-SLF: Rentnerin bei Unfall verletzt

Pößneck. Saale-Orla-Kreis - Am Montagnachmittag wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall verletzt. Die 83-Jährige war gegen 15:10 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße aus Richtung Busbahnhof gelaufen und wollte die Straße überqueren. Dabei wurde die Rentnerin von einem 58-Jährigen Fiat-Fahrer übersehen. Der Mann habe, als er die Rentnerin vor sich auf der Fahrbahn erkannte, zwar noch versucht nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Die 83-Jährige wurde vom rechten Außenspiegel des Fiats erfasst und stürzte darauf hin auf die Fahrbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau dabei leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung ins Pößnecker Krankenhaus. Am Fahrzeug war durch den Unfall Sachschaden in Höhe von 500 EUR entstanden. Gegen den Fiat-Fahrer wurde Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erstattet.

