Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Rentnerin beraubt

LPI-SLF: Rentnerin beraubt

Rudolstadt - Eine Rentnerin beraubten Unbekannte am Mittwochnachmittag im Rudolstädter Ortsteil Schwarza. Die 74-Jährige lief gegen 14.15 Uhr mit ihrem Hund In der Schremsche entlang, als sich unterhalb der ehemaligen Gaststätte zwei unbekannte Männer von hinten näherten. Diese sollen dann plötzlich zu ihr gelaufen sein und ihr mit Gewalt die Handtasche entrissen haben. Anschließend liefen die beiden mit der Tasche in unbekannte Richtung davon. Die Dame blieb nach eigenen Angaben unverletzt, lief anschließend nach Hause und alarmierte von dort die Polizei. Nach jetzigen Erkenntnissen der Beamten erbeuteten die Diebe eine beigefarbene Handtasche mit Taschentüchern, Hundebeuteln und einigen Schlüsseln. Zum Aussehen der Verdächtigen ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um zwei junge Männer handelte, die beide Basecap trugen. Hinweise zur Klärung der genannten Straftat nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/417-1464 entgegen.

