Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Sachbeschädigung an Radlader

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Radlader

Gefell/ OT Gebersreuth - Im Zeitraum vom 14.03.2018 bis zum 14.04.2018 wurden an einem in Gebersreuth abgestellten Radler mehrere Kabel herausgerissen und zerschnitten. Außerdem wurde die Beleuchtung des Radladers zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000,- EUR. Im Tatzeitraum stand der Radlader auf einem frei zugänglichen Baugrundstück am Ortsausgang nach Mödlareuth. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Telefonnummer: 03663-4310 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx