Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Sachbeschädigung durch ...

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Brandlegung

Pößneck - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:20 Uhr, wurden in Pößneck entlang der Neustädter Straße drei Papierkörbe durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Durch die hinzugerufene Feuerwehr und das beherzte Eingreifen eines Anwohners konnten die Brände gelöscht werden. Der Schaden der verkohlten Kunststoffeinsätze der Papierkörbe beläuft sich auf ca. 150 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663-4310 entgegen.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx