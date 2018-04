Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Saisonkennzeichen abgelaufen

LPI-SLF: Saisonkennzeichen abgelaufen

Remptendorf - Ein 51-jähriger VW Golf Fahrer nutzte am 01.04.2018 gegen 14:00 Uhr in Remptendorf sein Kfz im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl der Versicherungsschutz und die Zulassung bereits am 31.03.2018 endeten. Der Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgestz und die Abgabenordnung wurde zur Anzeige gebracht.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx