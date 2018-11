Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Sattelzug von Fahrbahn ...

LPI-SLF: Sattelzug von Fahrbahn abgekommen

Dobareuth/Gefell Saale-Orla-Kreis - Am 15.11.2018 kam es zu einem Unfall eines Sattelzuges gegen 00:15 Uhr in Dobareuth, in Richtung Gefell. Der Sattelzug kam in der Ortschaft, in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte dieser ein Vorfahrtsschild und fuhr anschließend nach links, auf die Gegenfahrbahn und fort folgend auf ein links angrenzendes Feld. Bevor er auf dem Feld zum Stehen kam, überfuhr er einen Baumstumpf, wodurch der Tank aufgerissen wurde. Aus dem Tank entwichen 300 Liter Diesel in das Erdreich. Die Feuerwehr verhinderte weiteres Austreten des Diesels. Die Erde wird am kommenden Tag durch das Umweltamt ausgetauscht. Der Fahrer stand nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Jedoch konnte mittels Auslesen des Kontrollgerätes eine Geschwindigkeit von 90 km/h zum Zeitpunkt des Unfalles, in der Ortschaft, nachgewiesen werden. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

