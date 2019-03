Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schaltkästen beschädigt

LPI-SLF: Schaltkästen beschädigt

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. - Die Ermittler des Saalfelder Inspektionsdienstes suchen Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht von Samstag zu Sonntag begangen wurde. In der Friedhofsstraße/Weststraße wurde am Samstag gegen 23:20 Uhr bemerkt, dass sich bisher unbekannte Personen offenbar an den Schaltkasten der Straßenbeleuchtung zu schaffen gemacht hatten. Die Schaltkästen waren geöffnet und dadurch die Straßenbeleuchtung in der Friedhofsstraße gestört worden. Zu dem Zeitpunkt wurde auch das Hupen von Fahrzeugen vernommen. Die Fahrzeugführer hatten möglicherweise Personen bemerkt und könnten konkrete Täterhinweise geben. Die alarmierten Polizisten stellten neben zwei beschädigten Schaltkästen an der Bushaltestelle Weststraße/Einmündung Friedhofsstraße eine Gruppe von 14 Jugendlichen fest. Die Personen der Gruppe stritten gegenüber den Polizisten eine Beteiligung an der Sachbeschädigung ab, weswegen Zeugen gebeten werden, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei den Ermittlern des Saalfelder Inspektionsdienstes zu melden. Tel. 03671/560.

