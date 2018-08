Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schlägerei nach Kirmes

LPI-SLF: Schlägerei nach Kirmes

Steinach. Landkreis Sonneberg - Weil ein Besucher der Kirmes am Ende der Veranstaltung ein Verkehrsschild in die Steinach geworfen haben soll, war es in der Folge zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Was den 39-jährigen Tatverdächtigen (deutsch) zu der Handlung bewegt hatte, ist derzeit unklar. Er wurde aber darauf von anderen Kirmesbesuchern (deutsch) angesprochen, wodurch es erst zum Streit und dann zu körperlichen Attacken gekommen sein soll. Der 39-Jährige soll einen der Kontrahenten auch mit einem Bierkrug beworfen haben, wodurch der andere leicht verletzt wurde. Noch zwei weitere Beteiligte meldeten leichte Verletzungen bei den alarmierten Polizisten. Der Tatverdächtige konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

