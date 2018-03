Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schlägerei vor Lokal in ...

LPI-SLF: Schlägerei vor Lokal in Saalstraße

Saalfeld - Mehrere Streifenwagen rückten am frühen Sonntagmorgen in die Saalstraße aus, da dort eine Schlägerei gemeldet worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 45-Jähriger (deutsch) gegen 03:28 Uhr von einem Täter auf dem Gehweg vor einem Lokal geschlagen und gegen den Kopf getreten. In der Folge wurde der Geschädigte zur weiteren medizinischen Behandlung ins Saalfelder Krankenhaus gebracht. Durch die Polizisten konnte ein 41-Jähriger (deutsch) ermittelt werden, gegen den sich der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung richtet. Beide Beteiligten standen mit über zwei Promille unter Alkoholeinfluss.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx