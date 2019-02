Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schlag ins Gesicht bei ...

LPI-SLF: Schlag ins Gesicht bei Veranstaltung

Schleiz, Saale-Orla-Kreis - Am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr kam es bei einer Tanzveranstaltung in Schleiz in der Industriestraße zu einer Körperverletzung. Ein 20-jähriger Mann wurde hierbei unvermittelt aus der Menge heraus von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt hierbei ein Hämatom am linken Auge und musste zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet Zeugen dieser Körperverletzung sich unter 03663/4310 zu melden.

