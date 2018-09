Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schuppen abgebrannt

LPI-SLF: Schuppen abgebrannt

Piesau - Am Samstag Abend geriet in Piesau in der Ernst-Thälmann-Straße ein Schuppen komplett in Brand. Ursache des Brandes waren Schweißarbeiten auf dem Dach des Schuppens. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Durch die Polizei wurde zunächst eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

