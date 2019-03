Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schwankender Autofahrer ...

LPI-SLF: Schwankender Autofahrer fällt Zeugen auf

Schalkau - Nach Zeugenhinweisen konnte die Sonneberger Polizei am Montagabend einen offenbar alkoholisierten Autofahrer in Schalkau stellen. Der 55-Jährige fiel aufmerksamen Zeugen gegen 17.00 Uhr in der Braugasse auf. Der Mann war mit seinem Skoda zu einer Bankfiliale gefahren und schwankte auffallend beim Aussteigen und Gehen. Nachdem ihn eine Zeugin daraufhin ansprach, erwiderte er noch, dass er nur ein paar Bier getrunken hätte. Die hinzu gerufenen Polizisten veranlassten einen Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen, welcher 2,04 Promille ergab. Deshalb stellten die Beamten umgehend den Führerschein des Mannes sicher, fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus. Sollte die anschließende Blutuntersuchung das Atemtestergebnis bestätigen, wird der Verdächtige die nächsten Bankbesuche wohl zu Fuß erledigen und mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen müssen.

