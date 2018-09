Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schwer verletzt

LPI-SLF: Schwer verletzt

Kamsdorf - Zwei Frauen wurden heute Morgen bei einem Verkehrsunfall nahe Saalfeld schwer verletzt. Nach ersten Zeugenaussagen kam gegen 07.45 Uhr eine Skodafahrerin aus einer Nebenstraße auf die Landstraße zwischen Kamsdorf und Unterwellenborn gefahren. Hierbei übersah die 64-jährige offenbar eine auf der Landstraße fahrende Frau in ihrem Ford Mondeo. Bei der folgenden Kollision erlitten beide Autofahrerinnen schwere Verletzungen und kamen zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein nahes Klinikum. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun zur genauen Ursache des Unfalls. Nach ersten Schätzungen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung blieb die L1105 zwischen Unterwellenborn und Kamsdorf für ca. zwei Stunden gesperrt.

