Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schwer verletzt bei Fahrradsturz

LPI-SLF: Schwer verletzt bei Fahrradsturz

Pößneck. Saale-Orla-Kreis - Eine 18-jährige Radfahrerin stürzte am Dienstagvormittag und verletzte sich dabei. Gegen 10:00 Uhr fuhr die junge Frau in der Julius-Fucik-Straße in Richtung Kurzackerstraße. Auf Höhe der Kreuzung Julius-Fucik-Straße/Straße des 3. Oktober wollte die Radfahrerin vom rechten Fahrbahnrand auf den linken Bürgersteig wechseln. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Die 18-Jährige verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

