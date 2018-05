Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Schwerer Wildunfall mit ...

LPI-SLF: Schwerer Wildunfall mit Motorradfahrer

Wurzbach - Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr ereignete sich auf der L2373 bei Wurzbach ein Unfall mit Personenschaden, wobei ein 61-jähriger Motorradfahrer mit einem Reh kollidierte. Der Rödentaler stürzte in Folge des Zusammenstoßes und musste aufgrund seiner schweren Kopfverletzungen mittels Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Jena verflogen werden.

