Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Sechs Personen bei ...

LPI-SLF: Sechs Personen bei Wohnungsbrand evakuiert

Rudolstadt - Sechs Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten letzte Nacht bei einem Wohnungsbrand in Rudolstadt evakuiert werden. Gegen 23.15 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Feuerschein in einem Wohnhaus in der Schillerstraße und alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei. Wenige Minuten später waren Polizeibeamte in der betroffenen, stark verrauchten Wohnung und begleiteten die 59-jährige Mieterin ins Freie. Die Feuerwehr löschte anschließend einen brennenden Wasserkocher in der Küche der Dame, welcher durch eingeschaltete Herdplatten in Brand geraten sein könnte. Außerdem evakuierte man vorsorglich die restlichen Bewohner des Hauses. Nach jetzigen Informationen der Polizei blieben alle Personen unverletzt und es entstanden lediglich Sachschäden in der Küche der Frau. Die Kripo Saalfeld ermittelt nun zur genauen Brandursache. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 2000 Euro geschätzt. Nach dem Belüften des Gebäudes konnten fünf Bewohner zurück in Ihre Wohnungen. Die betroffene 59-jähriger Dame kam vorerst bei Verwandten unter.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx