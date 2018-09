Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Serie von Einbrüchen in Firmen

LPI-SLF: Serie von Einbrüchen in Firmen

Triptis - In der Nacht vom 14. zum 15. September 2018 ereigneten sich im Gewerbegebiet Triptis ins gesamt vier Einbrüche in unterschiedliche Firmenobjekte. Hierbei entwendeten die Täter neben diversen Werkzeugen und Gegenständen auch zwei Kleintransporter im Wert von 10000 Euro und 25000 Euro und konnten zunächst fliehen. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Fahrzeug im tschechischen Karlsbad und der zweite Transporter nach einem weiteren Einbruch und anschließender Verkehrsunfallflucht im Raum Bayreuth festgestelltund gesichert werden. Die Kriminalpolizei Saalfeld sicherte Spuren an den Tatorten und führt nun die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter.

