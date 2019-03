Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Sperrschilder missachtet und ...

LPI-SLF: Sperrschilder missachtet und in Baustelle gefahren

Kirchhasel - Die Verbotsschilder der zurzeit wegen Bauarbeiten gesperrten Kreisstraße K18 zwischen Kirchhasel und Catharinau ignorierte am Dienstagabend offenbar ein VW-Fahrer aus Rudolstadt. Der 28-Jährige befuhr die gesperrte Straße gegen 18.00 Uhr in Richtung Catharinau und bemerkte dann die Baustellenabsicherung an der dortigen Brücke offenbar zu spät. Laut ersten Zeugenschilderungen fuhr er gegen die aufgestellten Bauzäune und beschädigte dabei seinen VW-Transporter sowie die Absperrung und Beschilderung. Es entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

