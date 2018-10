Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Spieltrieb führt offenbar zu ...

LPI-SLF: Spieltrieb führt offenbar zu hohen Sachschäden

Lehesten - Dass man Kinder besser nicht ans Steuer eines PKWs setzen sollte, bekam gestern Abend ein Vater in Lehesten zu spüren. Er parkte seinen Mercedes vor dem eigenen Haus, um etwas auszuladen und platzierte seine zweijährige Tochter solang auf dem Fahrersitz. Diese spielte jedoch an den Knöpfen in der Mittelkonsole und löste dabei offenbar die elektronische Parkbremse. Deshalb rollte der Benz mit dem Kind auf die abschüssige Straße und rammte dort einen Seat sowie einen Ford, bevor er an einem Gartenzaun schließlich zum Stehen kam. Zum Glück ist dem Kind außer einem gehörigen Schrecken nichts passiert. Durch die Kollisionen entstanden nach ersten Schätzungen jedoch Sachschäden in Höhe von rund 30 000 Euro.

