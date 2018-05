Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Stromkabel beschädigt

LPI-SLF: Stromkabel beschädigt

Saalfeld - Remptendorf/Saale-Orla-Kreis: Am Mittwoch, dem 09.05.2018, zwischen 16:00 und 20:00 Uhr, wurde in der Ortslage Ruppersdorf ein über der Straße verlaufendes Stromkabel zerrissen. Dies geschah vermutlich durch eine größere Landmaschine oder ein Transportfahrzeug. Das verursachende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000,00 Euro beziffert. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an die PI Saale-Orla unter Tel. 03663/4310!

