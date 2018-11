Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Täter nach versuchten ...

LPI-SLF: Täter nach versuchten Kellereinbrüchen gesucht

Triptis - Am 09.11.2018 wurden in der Burkhardtstr. 22 in 07819 Triptis versucht, drei Keller aufzubrechen. Der unbekannte Täter hinterließ einen abgebrochenen Rechen, mit welchem er vermutlich versuchte, die Keller aufzuhebeln. Hinweise zu einer Person, welche mit einem Rechen in der Burkhardstr. gesehen wurde, oder andere sachdienliche Hinweise, nimmt die PI Saale-Orla entgegen. (Telefonnummer 03663/4310)

