Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Tätlicher Angriff auf ...

LPI-SLF: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamten

Schleiz; Saale-Orla-Kreis - Am Sonntag, den 30.09.2018, gegen 00:20 Uhr, ging ein Notruf eines 18jährigen jungen Mannes bei der Polizei ein. Dieser forderte die Polizei auf, an den Busbahnhof in Schleiz zu kommen. Als die Beamten am Busbahnhof eintrafen, rannte die männliche Person weg und versteckte sich in einem Busch. Als ein Polizeibeamter dorthin ging, kam der junge Mann ihm mit einer erhobenen Axt entgegen. Im weiteren Verlauf wurde durch den Beamten der Einsatz der Schußwaffe angedroht und Pfefferspray gegen den Angreifer eingesetzt. Dieser warf die Axt daraufhin weg. Im Anschluss konnte er fixiert werden. Durch den Einsatz des Pfeffersprays wurde der junge Mann leicht verletzt. Der psychisch kranke und stark alkoholisierte Mann wurde ärztlich versorgt und in die Psychiatrie verbracht. Der Polizeibeamte wurde nicht verletzt.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx