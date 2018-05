Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Tatverdächtigen nach Raub ...

LPI-SLF: Tatverdächtigen nach Raub gefasst

Saalfeld - Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei gestern Abend nach einem Raub in Saalfeld fassen. Der zunächst unbekannte Mann soll laut ersten Zeugenaussagen eine ältere Dame in der Beulwitzer Straße zu Boden gestoßen und ihr mit Gewalt deren Wohnungsschlüssel entrissen haben. Nachbarn kamen der 78-Jährigen zu Hilfe, weshalb der Täter zu Fuß flüchtete. Im Rahmen einer Fahndungsaktion stellte die Polizei noch am selben Abend einen 27-jährigen Verdächtigen und nahm ihn in Gewahrsam. Da der Mann (deutsch) einen verwirrten Eindruck machte und offenbar unter Drogeneinfluss stand, kam er in psychiatrische Behandlung. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des schweren Raubes ermittelt. Die betroffene Rentnerin erlitt nach jetzigen Informationen der Polizei leichte Verletzungen. Sie kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

