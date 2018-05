Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Tierhalter leisten Widerstand

LPI-SLF: Tierhalter leisten Widerstand

Katzhütte. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt - Am Dienstag leisteten Tierhalter gegenüber Mitarbeitern des Landratsamtes Saalfeld-Rudolstadt und eines Tierheimes Widerstand. Die Mitarbeiter waren zusammen mit polizeilicher Unterstützung auf dem Grundstück eines Ehepaares bei Katzhütte erschienen, um aus Tierschutzgründen Haustiere in Verwahrung zu nehmen. Damit war das Rentnerehepaar aber nicht einverstanden, versuchte den Zutritt zu verwehren und alarmierte noch einen 55-Jährigen, der ebenfalls vor Ort kam. Die drei verhielten sich aggressiv und ein Metalltor wurde zugedrückt, so dass dies gegen die Mitarbeiter des Landratsamtes prallte. Glücklicherweise blieben sie unverletzt. Durch die Polizisten wurde der 70-Jährige anschließend gefesselt und den anderen beiden ein Platzverweis erteilt. Letztendlich musste jeweils ein Dutzend verwahrloster Katzen und Hunde von dem Grundstück in die Obhut des Tierheimes übergeben werden. Das Rentnerehepaar war nicht zu beruhigen und wurde vom Notarzt in ein Krankenhaus eingewiesen. Der 55-Jährige hatte den Platzverweis befolgt.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx