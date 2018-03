Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Torbefestigung beschädigt

LPI-SLF: Torbefestigung beschädigt

Neustadt/Orla - Am 23.03.2017 um 12.30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Pößnecker Straße in Neustadt/Orla. Beim Rangieren beschädigte er eine Torbefestigung aus Stahl und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Durch die PI Saale-Orla wird wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Zeugen gesucht!

