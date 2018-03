Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Transporterfahrer übersieht ...

LPI-SLF: Transporterfahrer übersieht Fußgänger

Schleiz. Saale-Orla-Kreis - Auf einem Parkplatz in der Geraer Straße ereignete sich am Dienstag gegen 17:20 Uhr ein Unfall mit einem beteiligten Kleintransporter und einem Fußgänger. Der 61-jährige Fahrer des Kleintransporters wollte von einer Parkfläche rückwärts ausparken. Dabei übersah er 88-Jährigen, der sich hinter dem Fahrzeug befand. In der Folge stieß der Transporter gegen den Rentner, der dadurch stürzte. Passanten, die das Geschehen bemerkt hatten, machten den 61-Jährigen auf den Unfall aufmerksam. Der Fahrer kümmerte sich dann umgehend um den Verletzten. Für den 88-Jährigen wurde der Rettungsdienst alarmiert, der ihn zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Schleiz brachte. Gegen den Transporterfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx