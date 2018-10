Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Tresor entwendet

LPI-SLF: Tresor entwendet

Saalfeld - Einen Tresor mit diversen Firmenunterlagen stahlen Unbekannte vergangene Nacht in einem Saalfelder Gewerbegebiet. Zwischen Donnerstagabend, 17.00 Uhr und Freitagmorgen, 06.00 Uhr stiegen die Diebe gewaltsam in die betroffene Firma für Farben und Verbundstoffe im Mittleren Watzenbach ein. Aus den Büroräumen ließen sie einen Tresor mitgehen, der auf Grund seines Gewichts nur durch mehrere Personen bewegt werden konnte. Die Saalfelder Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen liefern können. Informationen nehmen die Beamten unter Tel. 03671/560 entgegen.

