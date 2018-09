Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Wurzbach; Saale-Orla-Kreis - Am 29.09.2018, um 17:25 Uhr, wurde in Wurzbach in der Lehestener Straße ein 38jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Daraufhin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 1,58 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten der PI Saale-Orla aufgenommen. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Schleiz durchgeführt.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Saale-Orla Telefon: 03663 431 0 E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx