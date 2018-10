Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Überholen trotz Gegenverkehr

LPI-SLF: Überholen trotz Gegenverkehr

B 281 / Triptis, Saale-Orla-Kreis - Am 21.10.2018 kurz nach 12:00 Uhr befuhr die Fahrerin eine Pkw Seat (25 Jahre, w, deutsch) die B 281 aus Richtung Neustadt/Orla kommend in Richtung Triptis. Kurz vor der Abfahrt Triptis überholte ein entgegenkommender Pkw BMW einen weißen Transporter / Lkw trotz Überholverbot und Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw BMW zu verhindern, wich die Fahrerin des Pkw Seat nach rechts aus. Dabei kollidierte sie mit der Leitplanke. Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletz, an ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro. Der Pkw BMW setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neustadt/Orla fort. Der Pkw BMW war weiß mit auffällig großer Werbung. Zeugen sowie der Fahrer des weißen Transporters bzw. Lkw's, welcher überholt wurde, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

