Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: umfangreiche Vermisstensuche ...

LPI-SLF: umfangreiche Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Tanna. Saale-Orla-Kreis - Seit Donnerstagnachmittag suchte die Polizei in Tanna und Umgebung mit großem Kräfteaufgebot und mit Unterstützung von Polizeihubschrauber und Fährtensuchhunden nach einem 64-Jährigen, der aus der Ortschaft als vermisst gemeldet wurde. Bei der Suche waren auch die umliegenden Gewässer im Fokus der Vermisstensuche. Der Vermisste wurde heute Morgen gegen 07:25 Uhr in der Ortslage Göttengrün wohlbehalten angetroffen, so dass die Suchmaßnahmen eingestellt werden konnten.

