Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unbekannter Täter nach ...

LPI-SLF: Unbekannter Täter nach Sachbeschädigung an einem PKW gesucht

Wurzbach - In dem Zeitraum vom 09.11.2018 18:00 Uhr zum 10.11.2018 10:00 Uhr kam es in 07343 Wurzbach, Straße des Friedens 2, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. An dem abgeparkten schwarzen BMW wurde die hintere linke Tür zerkratzt. Hinweise bitte an die PI Saale-Orla. (Telefonnummer:03663/4310)

