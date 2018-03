Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfall mit hohem Sachschaden

LPI-SLF: Unfall mit hohem Sachschaden

Saalfeld - Ein 19-jähriger Steinacher befuhr am Montagmorgen, gegen 06:30 Uhr, die Landstraße von Steinach kommend in Richtung Blechhammer. In einer leichten Linkskurve kam er mit seinem Opel Antara aufgrund von Glätte und unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Er kollidierte am rechten Fahrbahnrand mit dem Felsen und mit der Leitplanke am linken Fahrbahnrand. Bei dem Unfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Die Straße musste zur Beräumung voll gesperrt werden.

