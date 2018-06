Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht

LPI-SLF: Unfallflucht

Saalfeld - Die Fahrerin eines Pkw Skoda parkte ihr Fahrzeug am 01.06.2018, gegen 21:00 Uhr, in Saalfeld in der Niederen Torgasse ab. Am 02.06.2018, gegen 10:00 Uhr, bemerkte sie, dass der rechte vordere Kotflügel und der Stoßfänger zerkratzt waren. Offensichtlich wurden diese Beschädigungen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 750,- Euro. Leider meldete sich der Verursacher des Unfalles nicht bei der Geschädigten. Daher werden in diesem Zusammenhang Zeugen gesucht, die den Unfall eventuell beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 03671/ 56-0 bei der Polizei zu melden.

