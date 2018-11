Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht

LPI-SLF: Unfallflucht

Hirschberg / B 2, Saale-Orla-Kreis - Am 09.11.2018 gegen 12:45 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Skoda (39, m, deutsch) die B 2 aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Hof. Nach der Ortslage Juchhöh kam ihm beim Durchfahren einer Linkskurve ein Sattelzug entgegen. Plötzlich gab es einen lauten Knall und die Scheibe der Fahrertür des Pkw Skoda zerbrach. An der Unfallstelle konnte ein Außenspiegel des Lkw aufgefunden werden. Der Lkw setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Hinweise nimmt die PI Saale-Orla entgegen.

