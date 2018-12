Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht

LPI-SLF: Unfallflucht

Ziegenrück, Saale-Orla-Kreis - Am 06.12.2018 gegen 06:30 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw VW (57, w, deutsch) die Pößnecker Straße in Richtung Pößneck. In einer Engstelle kamen ihr drei Fahrzeuge entgegen. Mit einem dieser Fahrzeuge kam es zu einer seitlichen Berührung der Außenspiegel. Die Fahrerin des Pkw VW hielt sofort an der Unfallstelle an. Der andere Unfallbeteiligte setzte seine Fahrt jedoch pflichtwidrig in Richtung Stadt fort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

