Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht am Ortsausgang ...

LPI-SLF: Unfallflucht am Ortsausgang Schleiz

Saalfeld - Am Montag, dem 05.02.2018, gegen 06:50 Uhr, kam es am Ortseingang Schleiz aus Richtung Oettersdorf kommend zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlunsgsstand geriet der bislang unbekannte Unfallverursacher in der Linkskurve zu weit nach links und touchierte den Außenspiegel des entgegenkommenden Unfallbeteiligten. Beide Unfallfallbeteiligten hielten im Abstand von etwa 100 Metern an, wobei der unfallverursachende Pkw kurz darauf weiter fuhr. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei in Schleiz sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Hinweise bitte unter 03663-4310

