Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht auf einer ...

LPI-SLF: Unfallflucht auf einer Landstraße

Wernburg - Am frühen Dienstag Morgen gegen 05:45 Uhr ereignete sich auf der L 1102 zwischen Wernburg und Moxa ein Verkehrsunfall, wobei zwei entgegen kommende Fahrzeuge mit den Außenspiegeln kollidierten. Der beteiligte Fahrer eines weißen Hundefängers setzte seine Fahrt nach der Kollision unbehelligt fort, woraufhin der geschädigte Peuschener Strafanzeige wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort erstattete. Schließlich hat der 57-jährige gebürtige Pößnecker an seinem Wohnmobil einen Sachschaden von circa 350EUR zu beklagen. Ob am Fluchtfahrzeug ein Schaden entstanden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei der nächsten Dienststelle zu melden.

