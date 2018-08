Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht dank ...

LPI-SLF: Unfallflucht dank Zeugenhinweisen geklärt

Lehesten - Eine mutmaßliche Unfallflucht konnte die Polizei am Mittwochabend in Lehesten dank mehreren Zeugenhinweisen schnell aufklären. Gegen 18.00 Uhr war ein zunächst unbekannter Mann in der Bahnhofstraße mit seinem Opel gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Volkswagen gefahren. Bei dem seitlichen Zusammenstoß entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 4500 Euro. Trotzdem soll der Unfallverursacher weitergefahren sein, ohne vor Ort seine Unfallbeteiligung und seine Personalien anzugeben oder die Polizei zu informieren. Jedoch hatten Zeugen den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Opels notiert. Deshalb war die hinzu gerufene Polizei wenig später an der Adresse des Unfallverursachers, wo hinter dem Wohnhaus der frisch beschädigte Opel stand. Der 77-Jährige Fahrer gab in seiner ersten Befragung an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Die Beamten erhoben seine Personalien, sicherten Spuren an den beteiligten Fahrzeugen und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

