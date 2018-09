Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht schnell geklärt

LPI-SLF: Unfallflucht schnell geklärt

Saalfeld - Eine Unfallflucht konnte die Polizei gestern Nachmittag in Saalfeld schnell aufklären. Gegen 14.30 Uhr war der Fahrer eines Sattelzuges auf der B281, in Höhe des Abzweiges zum Stadtzentrum, beim Bremsen ins Schleudern geraten und hatte dabei neun Segmente einer Leitplanke sowie mehrere Verkehrsschilder zerstört. Trotz der Sachschäden von ca. 8000 Euro fuhr der Mann nach dem Unfall mit seinem Mercedes-Sattelzug offenbar einfach davon. Zu seinem Pech sahen Polizisten kurze Zeit später die frischen Unfallspuren und fanden auch Reste der Sattelzugmaschine am Unfallort. Im Rahmen einer Fahndungsaktion stellten die Beamten den Unfallverursacher nur eine Stunde später in einem Beulwitzer Gewerbegebiet. Gegen den 31-jährigen Ukrainer wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Beamten stellten seine Personalien fest, sicherten Spuren am Sattelzug und erhoben in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft eine angemessene Sicherheitsleistung.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx