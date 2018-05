Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht während ...

LPI-SLF: Unfallflucht während einstündigen Einkaufs

Saalfeld - Schleiz/Saale-Orla-Kreis: Am Donnerstag, dem 17.05.2018, zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr, kam es auf dem Kaufland-Parkplatz in der Oettersdorfer Straße zu einer Unfallflucht. Während die 37jährige Fahrerin eines grünen Pkw Opel Corsa einkaufen war, wurde ihr Fahrzeug an der Stoßstange und am Kotflügel hinten links beschädigt. Die Beschädigungen in Höhe von ca. 500, 00 Euro könnten durch ein weißes Fahrzeug entstanden sein. Zeugenhinweise hierzu unter Tel. 036634310!

