Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht / Zeugen gesucht

Saalfeld - Am 24.08.2018 gegen 20:00 Uhr stellte eine 49 jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw in Rudolstadt, Am Saaldamm, gegenüber vom Bahnhof ab. Gegen 20:45 Uhr erhielt Sie von einer noch unbekannten Zeugin die Mitteilung, dass ein anderes Fahrzeug gegen ihres gefahren ist und die Unfallstelle verlassen hat. Die Zeugin konnte sich das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges aufschreiben und dieses an die Geschädigte weitergeben. Die Zeugin wird gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden und ihre Angaben zur Person und zum Unfallhergang mitzuteilen.

