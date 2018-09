Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallflucht zwischen Posen ...

LPI-SLF: Unfallflucht zwischen Posen und Keila

Posen, Saale-Orla-Kreis - Am Freitag gegen 15:00 Uhr fuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Peugeot von Posen in Richtung Keila. Etwa 800 m nach dem Ortsausgang kam ihr auf der schmalen Straße ein größerer, weißer Pkw entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Fahrer des weißen Pkw setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Am Peugeot der Geschädigten entstanden Schäden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinter dem weißen Pkw sollen sich weitere Fahrzeuge befunden haben, dessen Fahrzeugführer den Verkehrsunfall beobachtet haben könnten. Daher bittet die Polizeiinspektion Saale-Orla Zeugen, welche Angaben zu dem weißen Pkw machen können, sich unter 03663/4310 zu melden.

