Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

LPI-SLF: Unfallverursacher gesucht

Rudolstadt - Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag im Rudolstädter Ortsteil Schwarza ereignete. Zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer auf dem Supermarktparkplatz in der Neuen Schulstraße einen dort abgestellten BMW. An dem BMW entstanden dabei Frontschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Nach den vor Ort gesicherten Spuren touchierte ein anderer PKW offenbar beim Ein- oder Ausparken unmittelbar vor dem Supermarkt den parkenden BMW. Da sich der Unfallverursacher bisher nicht meldete, wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. In diesem Zusammenhang sucht die Saalfelder Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Schadensverursacher liefern können. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

