Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss ...

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis - Am Samstag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 80 jähriger Seat-Fahrer die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Da die dortige Lichtzeichenanlage "rot" zeigte, hielt vor ihm ein Skoda an. Dies bemerkte der Seat-Fahrer nicht/zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Dabei wurde die Beifahrerin im Skoda leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 1,09 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus bei ihm durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

