Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verdächtige nach ...

LPI-SLF: Verdächtige nach Zeugenhinweisen ermittelt

Steinach - (Bezug zur Medieninformation der LPI Saalfeld vom 29.08.2018)

Nach Zeugenhinweisen konnte am Mittwochabend eine Tatverdächtige ermittelt werden, die am Dienstag mit einer Waffe in Richtung einer Schule gezielt und abgedrückt haben soll. Im Ergebnis des öffentlichen Zeugenaufrufes erreichten mehrere Hinweise aus der Bevölkerung die Polizei. Beamte der Bundespolizei konnten die verdächtige 16-Jährige schließlich gegen 18.30 Uhr in Steinach antreffen und bei ihr eine Spielzeugpistole sicherstellen, die sie bei sich führte. Die Jugendliche aus Baden-Württemberg hielt sich zu Gast bei Verwandten in Steinach auf. Die Beamten erhoben die Personalien der jungen Dame. Die Sonneberger Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens wegen Androhung von Straftaten gegen sie.

OTS: Landespolizeiinspektion Saalfeld newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126724.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx