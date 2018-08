Landespolizeiinspektion Saalfeld / LPI-SLF: Verkehrsunfall

LPI-SLF: Verkehrsunfall

Saalfeld - Erheblicher Sachschaden war das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Freitag gegen 13:30 Uhr in Saalfeld. Der 47 jährige Fahrer eines Pkw Skoda befuhr die Beulwitzer Straße aus Richtung Friedhof kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein. Er wollte diesen in Richtung Beulwitz durchfahren. Eine 63 jährige Daciafahrerin befuhr die Straße Mittlerer Watzenbach aus Richtung Marktkauf kommend und wollte durch den Kreisverkehr in Richtung Krankenhaus fahren. Die 63 jährige übersah den vorfahrtsberechtigten Skoda und kollidierte mit diesem. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

